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تسريب إباحي جديد للإخواني الهارب محمد ناصر

Time منذ ساعة
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تسريب إباحي جديد للإخواني الهارب محمد ناصر

وكالات (صدى):
ظهر تسريبًا جديدًا للإخواني الهارب محمد ناصر، وهو يتحدث مع سيدة متزوجة بطريقة إباحية، إذ كشفت المكالمة عن ممارستهما الجنس إلكترونيًا.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة الفضائح الجنسية لقيادات الإخوان، إذ تكشف المكالمة المسربة عن إقامة علاقة محرّمة بينهما عبر الشات، تخللتها ألفاظ نابية.

واتضح من المكالمة، أن محمد ناصر يتفق مع السيدة على مواعيد زوجها، ومواقيت عمله، حتى يستطيع التسلل لها في بيت الزوجية.

يذكر أن الإخواني السابق سامح عيد، كان قد صرّح من قبل بأن الإخوان جماعة مشهورة بالهوس الجنسي، وكانت أشهر فضيحة لهم هي فضيحة طارق رمضان حفيد حسن البنا الذي تلاحقة 5 دعاوى قضائية بفرنسا بتهمة الاغتصاب والتحرش.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
فيه اهم من الاهلي وكورة الي ماجاء منها فايدة
واضح*** وصريح***
خاب وخسر،خسرانا مبينا.. نسأل الله العفو والعافية..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
زائر
مو شاب عمره 60 لكن الطمع في رواتب تاخذها بعضهم الرحمه منزوعه من قلبه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..

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