شاهد.. تسريب مكالمة إباحية للإخواني محمد ناصر مع فتاة

وكالات (صدى):
رصد مقطع فيديو مكالمة جنسية مسربة لمذيع قناة مكملين الإعلامي الإخواني محمد ناصر مع فتاة بطريقة إباحية تخللتها ألفاظ نابية وشتائم.
وقال الإخواني محمد ناصر خلال المكالمة الجنسية المسربة:" أيوا يا روحي؟.. اتأخرتي ليه كده؟ "، فردت عليه: " وحشتني أوي يا روحي ".
وأضاف ناصر، قائلا: " ما تيجي بكرة.. وحشك الكاناريا.. وحياة أمك تعالي وهحجزلك في سويت "، فقالت الفتاة:" هقول لجوزي إيه؟.. مش هينفع دلوقتي جوزي صاحي "، فرد ناصر: " قولي له رايحة لمحمد ناصر ".
ولاقت المكالمة الجنسية المسربة للإخواني محمد ناصر تداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث قال متداولو التسريب إن محمد ناصر اشتهر بفضائحه الجنسية مع الفتيات.