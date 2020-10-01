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شاهد.. تسريب مكالمة إباحية للإخواني محمد ناصر مع فتاة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1434
شاهد.. تسريب مكالمة إباحية للإخواني محمد ناصر مع فتاة

وكالات (صدى):
رصد مقطع فيديو مكالمة جنسية مسربة لمذيع قناة مكملين الإعلامي الإخواني محمد ناصر مع فتاة بطريقة إباحية تخللتها ألفاظ نابية وشتائم.

وقال الإخواني محمد ناصر خلال المكالمة الجنسية المسربة:" أيوا يا روحي؟.. اتأخرتي ليه كده؟ "، فردت عليه: " وحشتني أوي يا روحي ".

وأضاف ناصر، قائلا: " ما تيجي بكرة.. وحشك الكاناريا.. وحياة أمك تعالي وهحجزلك في سويت "، فقالت الفتاة:" هقول لجوزي إيه؟.. مش هينفع دلوقتي جوزي صاحي "، فرد ناصر: " قولي له رايحة لمحمد ناصر ".

ولاقت المكالمة الجنسية المسربة للإخواني محمد ناصر تداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث قال متداولو التسريب إن محمد ناصر اشتهر بفضائحه الجنسية مع الفتيات.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
اللهم صيبا نافعا..
المليليح
ماجد وانت على بالك اعلامكم نزيه مافيه اكذب ومزور للحقائق وكذاب وأساس الفتنه وأساس نكسة الكرة السعودية والمنتخب اعلامكم اعلام الهلال
لاحول ولا قوة الا بالله
رسميأ🎈 الصحيفة تدعوا الفتنه والتعصب
حنان الشمري
الله يسعدهم ويهنيهم وعقبال الباقين وبالرفاه والبنين
المليليح
طلال الغامدي اعصابك لا تدعوا المثالية انت وطواقيكم كم فريق أجنبي ساندوهم ضد النصر والاهلي لو فيه خاصية تنزيل صور وفيديو عندكم الصحيفه وريتك

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