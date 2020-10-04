بالفيديو.. مرتضى منصور بعد إيقافه 4 سنوات: " أنا لساني مش طويل "

وكالات (صدى):
علق رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه ٤ سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي.
وقال منصور خلال اتصال هاتفي ببرنامج " على مسئوليتي ":" أنا مش قليل الأدب ولساني مش طويل ولكن أنا بدافع عن النادي بتاعي ولم أتحدث بمعلومات كاذبة ".
وأضاف منصور:" وصلتني رسالة من قطر منذ 10 أيام أنه سيتم شطب اسمي من الرياضة المصرية "، لافتا إلى أن قرار إيقافه " خطة ابن موزة والقطريين ".
وتابع منصور:" هذا القرار إلى أقرب صندوق قمامة، الدولة لن تقبل بتنفيذه، وسأتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق بسبب قرار الأولمبية ضدي ".
وكانت " صدى " نشرت تفاصيل قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر.
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