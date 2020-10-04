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بالفيديو.. مرتضى منصور بعد إيقافه 4 سنوات: " أنا لساني مش طويل "

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مرتضى منصور بعد إيقافه 4 سنوات: " أنا لساني مش طويل "

وكالات (صدى):
علق  رئيس نادي الزمالك، المستشار  مرتضى منصور، على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه ٤ سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي.

وقال منصور خلال اتصال هاتفي ببرنامج " على مسئوليتي ":" أنا مش قليل الأدب ولساني مش طويل ولكن أنا بدافع عن النادي بتاعي ولم أتحدث بمعلومات كاذبة ".

وأضاف منصور:" وصلتني رسالة من قطر منذ 10 أيام أنه سيتم شطب اسمي من الرياضة المصرية "، لافتا إلى أن قرار إيقافه " خطة ابن موزة والقطريين ".

وتابع منصور:" هذا القرار إلى أقرب صندوق قمامة، الدولة لن تقبل بتنفيذه، وسأتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق بسبب قرار الأولمبية ضدي ".

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل قرار  اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور  4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر.

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أحدث التعليقات

الاستثنائي
ياجمهور العالمي صحيفه صدى مثل برنامج وليد الهراج المفروض تقاطعونها قاطعوها واتجهو لصحف الكترونيه اخرى افضل منها وأشهر منها خلوها لجمهور الطواقي
مرتضى برا اقذر لسان عرفة التاريخ
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احلى خبر اسمعه في حياتي
ابن حزم
إن شاء الله عن قريب يمسكونه
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله الله يشفيهم ويعافيهم
ابن حزم
الحمدلله على السلامة

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