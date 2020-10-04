إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات والإطاحة به من رئاسة الزمالك

وكالات (صدى):
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر.
ومن جهته، أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، عن إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.
وتضمن قرار اللجنة الأولمبية المصرية الآتى:
1- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
2-عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة في نادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.