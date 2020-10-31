زعيم كوريا الشمالية يظهر مع صديقته السابقة بعد اختفاء زوجته الغريب

بيونغيانغ (صدى):
تزامنا مع الاختفاء الغريب لزوجة زعيم كوريا الشمالية منذ عدة أشهر، ظهر الزعيم كيم جونغ أون خلال نشاط رسمي، مع صديقته السابقة المغنية " هيون سونغ وول " .
ويثير غياب الزوجة " ري سول جو " منذ 9 أشهر، الكثير من التساؤلات، في حين ظهر كيم جونغ أون مع صديقته في آخر استعراض عسكري حضره، حيث وصلت إلى المنصة برفقة الحراس وقدمت الزهور إليه، وهو الدور الذي كانت تقوم به شقيقته.
يذكر أنه في عام 2013 اتُهمت صديقة زعيم كوريا الشمالية بانتهاك قوانين البلاد، وتسويقها لأفلام إباحية بطريقة غير مشروعة.
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