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جدل حول اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية

Time منذ ساعة
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جدل حول اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج (صدى):
أثار عدم خروج ري سول جو زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى العلن، منذ فترة طويلة، الجدل والتكهنات، فيما قيل أن أحد الأسباب المحتملة لغيابها منذ يناير الماضي قد يكون حملها.

وذكرت روايات أخرى، أنه قد يكون ذلك بسبب تركيزها على العناية بعمة كيم جونغ أون التي تعاني من مشاكل صحية، أو تركيزها على تعليم ابنتها التي بلغت السن المدرسي، أو اتخاذها إجراءات احترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب وزير شؤون الوحدة في كوريا الجنوبية لي إن يونغ، بعدم الاستعجال بالاستنتاجات بهذا الشأن، معيدًا إلى الأذهان غياب شقيقة كيم جونغ أون قبل فترة، التي عادت إلى العلن من جديد بعد مرور نحو شهرين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الدم مايضيع ...
ابو محمد 😎 ✍️
ما احد يقدر او يتجرأ او حتى يخطر في باله ، يقول للزعيم ابو خدود ورديه ، ثلث الثلاثه كم ، ناهيك ان يسألوا عن من غااب من الشعب ، فكيف لهم ان يسألوا عن حاشيته ......؟ ... القوة عز ...
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجاني كرفسووه وباالسلااسل سلسلوه وباالخيزران اخضرووه ، وللتفحيط واللهو باالسلاح كرهوووه ... .. اللهم اهد ضال المسلمين واصلح شؤونهم .. آمين ..
النصر عمكم وحارق دمكم
جس تين يه وع وع وع
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على ماتم اخماده ، واسأله سبحانه ان يعينهم على إخماد ماتبقى .. آمين ..

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