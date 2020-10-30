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المملكة تأسف لمقتل وإصابة العشرات في زلزال أزمير

Time منذ ساعة
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المملكة تأسف لمقتل وإصابة العشرات في زلزال أزمير

الرياض (صدى):
أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي إن قوة الزلزال في أزمير بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر، فيما أشار وزير الداخلية التركي أن هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال، فيما ارتفع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 6 قتلى و202 مصابين حتى الآن.

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أحدث التعليقات

زائر
وش الانجاز ذحين بهذا الامر ترى كلها جهاز ضخ مويه وحوض هههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا ساعه الشر
عادل عبدالحي حمزة
وتابع : " هل هناك علاقة بين الطقس والزلازل؟.. لا يوجد علاقة بينهما البتة"، وجاء ذلك مرفقًا بمقطع فيديو عن تسونامي غرب تركيا قبل قليل. لايوجد علاقة بينهما البته
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المشكله هذي حولها بيوت معقوله ما شاهدوا من يشب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب لطفك بعبادك

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