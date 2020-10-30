المملكة تأسف لمقتل وإصابة العشرات في زلزال أزمير

الرياض (صدى):
أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.
وقال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي إن قوة الزلزال في أزمير بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر، فيما أشار وزير الداخلية التركي أن هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال، فيما ارتفع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 6 قتلى و202 مصابين حتى الآن.
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