شاهد.. لقطات مروعة ومآساوية لـ«زلزال أزمير» من زاوية مرتفعة: «أشبه بالانفجار»

ماجد القزيز (صدى):
وثقت عدة مقاطع فيديو لحظات مروعة لاستقبال أزمير التركية لزلزال بقوة 6.6 درجة؛ حيث تسبب الزلزال في أنهيار عدد كبير من المباني .
ووثقت مقاطع فيديو المشهد من الأعلى الذي خلف دخان كثيف في سماء أزمير، في مشهد مآساوي.
وأظهر مقطع فيديو أخر لحظة أنهيار مبنى كاملًا، فيما رصد السكان وهم يحاولون الفرار من حطام المباني.
ومن جانبه قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي إن قوة الزلزال في أزمير بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر، فيما أشار وزير الداخلية التركي أن هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال، فيما ارتفع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 6 قتلى و202 مصابين حتى الأن.
اقرأ أيضًا..