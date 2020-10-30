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شاهد.. لقطات مروعة ومآساوية لـ«زلزال أزمير» من زاوية مرتفعة: «أشبه بالانفجار»

Time منذ 24 دقيقة
Views 1544
شاهد.. لقطات مروعة ومآساوية لـ«زلزال أزمير» من زاوية مرتفعة: «أشبه بالانفجار»

ماجد القزيز (صدى):
وثقت عدة مقاطع فيديو لحظات مروعة لاستقبال أزمير التركية لزلزال بقوة 6.6 درجة؛ حيث تسبب الزلزال في أنهيار عدد كبير من المباني .

ووثقت مقاطع فيديو المشهد من الأعلى الذي خلف دخان كثيف في سماء أزمير، في مشهد مآساوي.

وأظهر مقطع فيديو أخر لحظة أنهيار مبنى كاملًا، فيما رصد السكان وهم يحاولون الفرار من حطام المباني.

ومن جانبه قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي إن قوة الزلزال في أزمير بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر، فيما أشار وزير الداخلية التركي أن هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال، فيما ارتفع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 6 قتلى و202 مصابين حتى الأن.

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن ابراهيم مطر
سنقاطع جميع المنتجات الفرنسية إلى يوم القيامة فرسوله الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط احمر وليذهب ماكرون وفرنسا ومن شايعهم إلى جهنم وبئس المصير
الملل5
اذا شفنا دولة او ناس مجموعه او افراد مبتلين بمعصية او مصيبة او مرض او كوارث نحمدلله علي العافيه ونسال الله السلامة وان يعافيهم وان لايبتالينا هكذا علمنا امرنا الله في قوله تعالي(يايها الذين لايسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم) وعلمنا نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ونهانا ان نشمت باحد فيعافيه الله ويبتليه
لا يهمونك انا مجنونك
وأمير العاهرات التركي خونة المسلمين نصبوة امير عليهم وعلى اعراضهم برضة بكرة بيقلبهم قوادين
زاير
الخبر عادي عند صدي و يثلج صدورهم جهلها بكورونا.
جلال. الربيعة
صحيح .. يعمل حواج وانكت على راسه كيس رز

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