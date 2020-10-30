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بالفيديو.. لحظة انهيار المنازل في تركيا جراء زلزال مُدمر

Time منذ 12 دقيقة
Views 1373
بالفيديو.. لحظة انهيار المنازل في تركيا جراء زلزال مُدمر

وكالات (صدى):
تعرّضت ولاية أزمير التركية، إلى زلزال قوي شعر به سكان أثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وأوضحت مقاطع فيديو، المشاهد المروعة التي أحدثها الزلزال، فيما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوته كانت 6.6 درجة، بينما قال مركز الرصد الزلزالي الأمريكي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.

وكشف وزير الداخلية التركي أن هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال.

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أحدث التعليقات

الله يصلح الأحوال
كل ناعن سوف ينعى كل باكن سوف يبكي ليس غير الله يبقى من على ف الله أعلى
سيوف
يستاهل اكثر من كذا اغتصب طفلة حبيبي الله ونعم الوكيل فيه
خالد
شلة سلق وسرابيت مجمعه لا كثرهن الله بمجتمعنا . تفووووو عليهن هالسلق
نجاة محمد
فاشل و قاتل الاعدام فيك حلال او السجن المؤبد حتي تموت بالسجن
خالد
ههههههه وش دعوى حنا اللي مليانيين أغنياء وماعندنا فقراء أبد ... وكيلوا اللحمه بخمس ريال ههههههههههههههه

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