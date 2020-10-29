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بعد تورط مخالفين بحريق تنومة.. مطالبات واسعة ببناء سياج حدودي مكهرب

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بعد تورط مخالفين بحريق تنومة.. مطالبات واسعة ببناء سياج حدودي مكهرب

الرياض (صدى):
شهدت الأيام الماضية أعمال عبث من قبل متسلليل من الجنسية الأفريقية بالمملكة، حيث قاموا باشعال النيران في جبل غلامة، الذي نتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

وطالب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ببناء سياج مكهرب على الحدود مع اليمن لمنع تسلل المخالفين والارهابيين التي تجندهم مليشيات الحوثي، ودشنوا هاشتاق تحت عنوان #السياجالمكهربمعاليمنمطلب.

وأكدوا خلاله أن السياج الكهرب هو صمام أمان يجب وضعه للقضاء على تهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات والمتسللين إلى أرض الوطن الذين يعيثون فساد بالأرض من حرق غابات وسرقات وتخريب وأكثر من ذلك، مشيرين إلى انهم لا أمان لهم بين المواطنين.

وأضافوا أن المملكة دائما حاضنة لكل الشعوب ولكن البعض خالف الأنظمة وتسببوا في نشر العصابات المنظمة في الاحتيال والاستيلاء ظنّا منهم أنهم بمنأى عن عيون العدالة وأمن الدولة التي تضرب بيد من حديد على كل مخالف.

وقال أحد المغردين تعليقا على الهاشتاق: "يجب أن نفهم أننا الآن نواجه حرب مع الحوثي ذنب إيران من خلال إغراق المملكة بهذه الأعداد الكبيرة من المخالفين والتسهيل لهم عبر الأراضي اليمنية للدخول إلى المملكة بشكل مخالف وإستخدامهم في حرائق الغابات مثل ماحدث في منطقة عسير".

وأضاف آخر : "الحوثي يجبر الآلاف من الافارقة واليمنيين بالتسلل في محاولة لاغراق المملكة بالمجرمين والارهابيين ".

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

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أحدث التعليقات

سحس - فخر العرب
وزارة الرياضيه والمسؤولين فيها إلي وضعو مبارات الهلال مع أبها . والأهلي مع النصر . يريدون الكأس للهلال واضحه جدا ناهيك عن التحكيم الأجنبي الفاشل جدا في إهدار ضربة جزاء للأهلي . والآن يقولون تسمح بحضور الجماهير . مع إحترامي لاتوجد رياضه أصلا بهذا العبث
القرشي
وهل المشاريع هاذي هي من اموال الزكاة التي أأتمنت عليها ؟ ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله وأخرون بأنه لايجوز إستخدام اموال الزكاة أو صرفها إلا لمن جاء ذكرهم في القرأن أما عدا ذلك كإستثمارها أو عمل مشاريع بها أو ماشابه فلايجوز ذلك . وهذا نص الفتوة . الحمد لله. يجب صرف الزكاة إلى أهلها المذكورين في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . فالزكاة حق لهؤلاء الأصناف في مال الأغنياء ، فما دام أحد من هذه الأصناف موجوداً ، فالواجب أن يدفع حقه إليه ، واستثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير دفع الزكاة إلى أهلها ، أو منع دفعها بالكلية ، إذا حصلت خسارة للمشروع وذهب رأس المال . ولهذا أفتى العلماء المعاصرون بأنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة . فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم استثمار بعض الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة . فأجاب : " وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً ؛ لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن , وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله " انتهى . "لقاءات الباب المفتوح" (1/67) . وهذا الوزير للأسف قد عطل حق الفقراء والمساكين في مال الله لعباده . اخذ يفتح مشاريع ليس لها أي صلة بالفقراء والمساكين خاصة ذلك المشروع الذي يتعلق بالإعلام !!! يارجل إتقي الله واعطي الفقراء والمساكين حقهم خاصة تلك التي تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة التي اصبحت صعبة على اصحاب الرواتب العليا فمبالك بمن يأتيه الفتات الذي لايكاد يكفيه اسبوع واحد فقط . منذ أن الت إليك امور مستفيدين الضمان وهم في معاناة شديدة مع قرارات وزارتك الغريبة والعجيبة فأتقي الله وأعطي كل ذي حق حقه .
زاير
هي جربت كل الرجاله .
عبدالله محمد الشهري
صاحب التعليق رقم (1) يجب التأكد منه على خلفية كلامه اللي يقول ماهم اللي أحرق وإنه مجرد خبر أمام الإعلام. هذا ينكر جهود رجال الأمن ويتهمهم بأنهم يعملون أمام الإعلام فقط. يجب التأكد من كلامه وتبريراته وتكذيب الخبر حتى يعرف قيمة رجال أمننا الأشاوس الذي يعيش في ظل الأمن بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الساهرون على راحة المواطنين والمقيمين إن كان مقيماً في المملكة .
احمد
النصراويين يحضرون بس

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