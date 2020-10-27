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تخصيص 10% من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين

Time منذ 38 دقيقة
Views 1397
تخصيص 10% من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين

الرياض (صدى):
كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو مداح، عن تخصيص 10٪ من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا اعتباراَ من يوم الأحد القادم بإذن الله.

وأكدت الوزارة أن المملكة تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية اعتبارا من 153 1442هـ الموافق 01 11 2020م, كما تحرص المملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
مشروع انت رئيسه فاشل يا بارتوميو.. لو انت عاقل ما فرطت بافضل اللاعبين بالعالم وهم: داني الفيس. ونيمار. وانيستا. وقبلهم الحارس فيكتور فالديز. وبيدرو. وفابريغاس. وطيرت حتى المدربين مثل انريكي اللي برضوا ابن النادي ويحمل فلسفة النادي ولا كلفت نفسك تدفع اي مبلغ لاعادة جوزيب غوارديولا. انت فاشل يا بارتوميو. البرسا انتهى على يدك. وميسي لن يبقى وانت رئيسا للنادي
دكتور رايق بن فايق
5 مليون هذا يدفع مقدم للمخالفات ساهر مليون ريال
ابوبدر
تكفون لا تدقون على. اهدوها لغيري😬
حبيب الاتحاد
انت عار علا كل الصحافه والاعلان؛ انت خبيل وكلامك كلو تفها انت خيشت باب انت مسخره واركوز كل حلقه انت لا اسلوب ولا احترام غبي دلخ خبيل مع الكل عامل مشاكل بخبالتك وكذاب وكم وكم انفضحت من اعمامك مثل عبد الله فلاته ومالي انت من يوم كنت مع برنامج خط السته وانت منبود فعلا انت خبيل وغبي وابله ي ابو صوط واحد هههههههه؛ والله فظحتنا انت عب علا نادي الاتحاد؛ ي ابو سسمسميه؛؛ فعلا يبغالك خيزرناا؛ ههههههه، غبي معاهم معاهم عليهم عليهم؛ مثل الرموت؛ بابا خبر ههههه؛ ووالله انني اتحادي من ٤٥ سنه؛ فشلتنا ي خبييل
حبيب الاتحاد
انت عار علا كل الصحافه والاعلان؛ انت خبيل وكلامك كلو تفها انت خيشت باب انت مسخره واركوز كل حلقه انت لا اسلوب ولا احترام غبي دلخ خبيل مع الكل عامل مشاكل بخبالتك وكذاب وكم وكم انفضحت من اعمامك مثل عبد الله فلاته ومالي انت من يوم كنت مع برنامج خط السته وانت منبود فعلا انت خبيل وغبي وابله ي ابو صوط واحد هههههههه؛ والله فظحتنا انت عب علا نادي الاتحاد؛ ي ابو سسمسميه؛؛ فعلا يبغالك خيزرناا؛ ههههههه، غبي معاهم معاهم عليهم عليهم؛ مثل الرموت؛ بابا خبر ههههه؛ ووالله انني اتحادي من ٤٥ سنه؛ فشلتنا ي خبييل

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