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"الحج والعمرة" تكشف ضوابط استقبال معتمرين من خارج المملكة

Time منذ ساعة
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"الحج والعمرة" تكشف ضوابط استقبال معتمرين من خارج المملكة

نايف السالم (صدى):
أوضحت وزارة الحج والعمرة، آلية العمرة الآمنة وضوابط تقديم الخدمات من خلال بيان مهام شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين؛ وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا بتاريخ 1 نوفمبر 2020.

وكشفت الوزارة عن بروتوكولات استحقاق العمرة، تتضمن "أن تكون الفئة العمرة لمعتمري الخارج من 18 إلى 50 عامًا وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة، تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا وتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة وفقًا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة بتطبيق اعتمرنا، حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.

وأشارت إلى أن المكونات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر هي " خدمة السكن وتشمل 3 أيام عزل صحي فور الوصول إلى المملكة، خدمة النقل بين المنافذ والسكن، خدمة التأمين الشامل، خدمات ميدانية تشمل التنقل بين الحرم والسكن والميقات وقائد مرشد لكل مجموعة".

وأكدت أن مسؤوليات شركات العمرة والوكلاء الخارجيين، تتمثل في:

• توعية معتمري الخارج بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها.

• التحقق من صحة كافة بيانات ومعلومات جواز السفر.

• إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ 24 ساعة كحد أقصى مع إدخال بيانات تذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر وبيانات السكن، ويتحمل الوكيل بالتضامن مع شركة العمرة مسؤولية سلامة هذه البيانات.

• إخطار المعتمرين بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول إلى المملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرين.

• تقسيم معتمري الخارج إلى مجموعات وتشتمل كل مجموعة (50 معتمرًا) بحد أدنى، وتعيين شركة العمرة قائد مرشد لكل مجموعة وحجز برنامج موحد لهم بجميع الخدمات (الطيران والسكن والنقل) متزامن مع موعد الحجز لأداء العمرة والزيارة في "اعتمرنا" المخصص لمعتمري الخارج.

• شركة العمرة السعودية مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر (سكن، نقل، خدمات ميدانية، تأمين، إعاشة) والعمل على معالجة أي قصور أو إخلال بالخدمة.

وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية على ما يلي:

• تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية واشتراطات الدول التي يقدم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة.

• اعتماد مقدمي الخدمات (الفنادق، شركات النقل) المؤهلين وفقًا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية وللاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الالكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي.

• التصديق الإلكتروني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجيين وشركات العمرة السعودية تماشيًا مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر انتشار فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
Sami
توكل بس حدك دوري اولى
عدو الخونة
الله يهديك ياشيخ صالح ليه مانتظرت فساوي وافي كرمك الله والمسلمين او توجيهات عبدول او مسخرة للللل او تخرصات الطاي او الكاهن الاكبر القرضي او الجرو الريسوني وتخرصات زعيط ومعيط من كلاب قطر والمجوس والمغول لاجل يخبروك ما يجب عليك ان تقول؟ هو انت ماتعرف انهم متعددي الخباثات وعندهم قدرات خيالية بالهذرمة والاستهزاء في كل المجالات؟ او ماتعرف انهم مسكتينك او مضغوط عليك انت وبقية العلماء؟ كحسين الشيخ وبندر بليلة وغيرهم؟ فتواك ياشيخ غفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين لا تتناسب مع فكه الواكع والموجة الموجهة وما يريد القطيع؟ انهم يثنون صدورهم عما اشاعه ابي بن سلول في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع هذا سيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استمر عليه الصلاة والسلام يستغفر له حتى نهاه الله وبتعامون عن ذلك؟ بالامس هنا بنفس الصحيفة كان المغولي التركي يقول ان اردوغان سيهزم الرسول حاشاه عليه الصلاة والسلام لو ترشح امامه ولم نرى كلابة النار ترد عليه كما ينابحون الان لان المغولي كان من طرف سلطانهم الذي يوفر لهم الفحول وييصدر لهم الفتاوي الشرعية حسب ملة القرضي وسلطانه المغولي ليحكون ادبارهم في مناخات تؤمن شذوذهم هناك بتركيا
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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