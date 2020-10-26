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"ساما" توضح العلامات الأمنية لفئة العشرين ريال

Time منذ ساعة
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"ساما" توضح العلامات الأمنية لفئة العشرين ريال

الرياض (صدى):
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما "،، اليوم الاثنين، العلامات الأمنية لفئة العشرين ريالاً.

وأشارت إلى أن من هذه العلامات : الطباعة البارزة التي تنتشر على وجهي الورقة النقدية، بحيث تضيف قوة في التحمل، وخشونة في الملمس، وتناسقا في الألوان، ووضوحا في النقوش.

والعلامة المائية عند تسليط الضوء على الورقة النقدية من الخلفاء تظهر صورة مائية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وقيمة الفتة {۳۰, وشعار الدولة السيفين والنخلة

بالإضافة إلى الأشكال الفسفورية وهي أشكال زخرفية تظهر بألوان فسفورية متعددة على وجهي الورقة عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

والعلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر طباعة بارزة لشكل زخرفي يساعد المكفوفين وضعافا البصر على التعرف على قيمة الفئة عند لمس الورقة النقدية.

وخيط الأمان، وهو خيط معدني مقروء آلية، يظهر على وجه الورقة بشكل متقطع، يتضمن اختصار اسم مؤسسة النقد العربي السعودي باللغة الإنجليزية (SAMA) وقيمة الفئة، تظهران بشكل واضت عند تسليط الضوء من خلف الورقة

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أصدرت فئة العشرين ريالا من العملة الورقية بالمملكة بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.

شاهد.. طرح فئة العشرين ريالا بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

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أحدث التعليقات

طارق
صحيح اكبر دليل المدرب زوران
ابن حلال
الكلاب تنتشر باعداد وازعاج وخطر كبير على اطفال وسكان قرية القديرة بالطائف شمال انتركونتيننتال وغرب فيلا الامير نواف وامانة الطائف ارسلت مرات شركة لم تصنع شيئالحل المشكلةالا اخذ توقيع ساكن بانهم حضروا للقرية والشكوى لله ومن يوصل الشكوى للامانة نحن بالانتظار
همس
الله يشفيه ويعافيه ماشاء الله صووته شجيي حفظك الله وجزاكم الله عن للإسلام والمسلمين خير الجزاء
من غير اسم
القيم العالميه اجل ها القيم العالميه تخليك تشرح ماده تاريخ مالها علاقه بالدين مع رسوم وسخه متلك لن نتراجع نحن ايضا وهاذا اقل واجب علينا كمسلمين
من غير اسم
من اجل الانتخابات البرلمانيه والرءاسيه ...شاطر بيعرف يلعب صح

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