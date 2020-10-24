شاهد.. طرح فئة العشرين ريالا بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

الرياض (صدى):
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي فئة العشرين ريالا من العملة الورقية بالمملكة بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.
ومن المقرر أن يتم تداول الفئة الجديدة اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 25/10/2020، والذي يوافق 8/3/ 1442 ه.
وأكدت المؤسسة على أنه تم طبع هذه الفئة باستخدام أعلى المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية؛ حيث طبعت بتصميم مميز بلون أرجواني وزخارف مستوحاه من شعار قمة العشرين، وتضمن التصمم صورة خادم الحرمين الشريفين.