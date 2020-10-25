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متحدث التعليم: يمكن للموظفين التقدم على مسار التميز للابتعاث ولا يمكن التعديل على الطلب

Time منذ 33 دقيقة
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متحدث التعليم: يمكن للموظفين التقدم على مسار التميز للابتعاث ولا يمكن التعديل على الطلب

علي القحطاني (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن شروط التقديم على مسار التميز للابتعاث موجودة على منصة سفير التقديم، ويمكن الإطلاع عليها من خلال مسح الباركود.

وأكد أنه لا يمكن التعديل على الطلب أو التخصص المقدم عليه بعد إرساله، مضيفًا أنه يتم تحديث البيانات (جواز - أحوال - مرافقين - بريد إلكتروني) إلكترونيًا، وذلك بعد فتح الخدمات من خلال التقدم بطلب استفسار ومن ثم يقوم الموظف المختص بتحديثه.

وأشار إلى أنه يمكن التواصل مع الدعم الفني من خلال مسح الباركود أو مراجعة وكالة الوزارة للابتعاث، حالة عدم القدرة على إكمال التسجيل وظهور رسالة بأن جواز السفر منتهي رغم تجديده.

وأفاد بأن التقديم إلكتروني، ومتاح طوال السنة، إلى حين امتلاء المقاعد عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية من خلال مسح الباركود، مضيفًا أنه لا يجوز التقديم والابتعاث على المسار بصرف النظر عن عمر المتقدم.

وأوضح أنه يتم السماح للموظفين التقديم على المسار، لكن يلزم إرفاق إجازة من جهة عمله تغطي فترة الابتعاث قبل إصدار قرار الابتعاث .

وأشار إلى أنه لا يجب أن يكون التخصص المراد دراسته امتدادًا لتخصص المؤهل السابق، موضحة أنه لا يجوز التقديم والابتعاث على البرنامج بصرف النظر عن المعدل التراكمي أو النسبة الموزونة للمؤهل السابق للمتقدم.

وشدد على أنه يجوز الابتعاث على درجة تم الحصول عليها سابقا إذا كانت لغرض دراسة تخصص مغاير للتخصص الذي سبق دراسته، وكذلك يجوز للمبتعث في مرحلة البكالوريوس والماجستير دراسة تخصص إضافي أساسي أو فرعي، سواء كانت الدراسة في مؤسسة تعليمية واحدة أو أكثر، على ألا تتجاوز مدة تمديد الدراسة عن ثلاثة فصول دراسية أو ما يعادلها.

ولفتت إلى أنه يمكن الحصول على الضمان المالي الموجود في الخدمات الإلكترونية وهو ضمان لأغراض القبول، ويمكن التقديم على الضمان المالي المفصل بعد إصدار قرار الابتعاث ورفع مباشرة بعثة على سفير 2.

وعقب إصدار قرار الابتعاث، يقوم الطالب برفع مباشرة البعثة على منصة سفير 2، واتباع التعليمات من خلال مسح الباركود.

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أحدث التعليقات

نعيم الحربي
يعني افهم من كلامك لاتقاطعوهم
ابونايف
ليش ما يطلعون عشاقا وجمهورك الجنس الناعم وبعدين لا تكذب كل العالم لهم حقوق مع أنديتهم عليك وجه يجيب ا ل س ه ا ل هههههه
وسيم ٢٠٠٠
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي إلة وصحبة وأزواجه أمهات المؤمنين
عادل عبدالحي حمزة
هناك بعض الأخطاء في المقال نرجو تصحيحها 1- مخلفات المزارع وليس المخلفات المزارع 2-وروى أحد المواطنين وليس احدى المواطنين 3ماشاهده من الحرائق وليس حرائق 4- إلتهم وليس التهم شكرا على سعة صدوركم
زاير
اتقي الناس حفار القبور .

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