بالفيديو.. خبير اقتصادي: خسائر فادحة لتركيا بسبب المقاطعة السعودية للمنتجات التركية

علي القحطاني (صدى):
أكد الكاتب الإقتصادي عبد العزيز المقبل التأثيرات الفادحة على الإقتصاد التركي بسبب المقاطعة السعودية للمنتجات التركية .
وكشف " المقبل " أن حجم التبادل التجاري "استيراد وتصدير " بين المملكة وتركيا 23 مليار دولار وتتفوق المملكة على تركيا في الصادرات بفارق 5 % ولكن تركيا هي المتأثرة من المقاطعة نتيجة الديون قصيرة الأجل التي ألزمت نفسها بها ما جعلها في أمس الحاجة لتلك العلاقات الإقتصادية ، فضلاً عن خسارتها العملة الأجنبية إذ يتم تقييم الريال السعودي بالدولار مع إحتياجها للدولار الذي سيؤثر نقصه على قيمة الليرة وعمليات الإستيراد .
وأضاف أن خروج الإستثمارات السعودية من تركيا له تأثير قوي على البنية الإقتصادية في تركيا ويؤثر على تدفق الإستثمارات الأجنبية إليها .