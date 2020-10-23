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بالفيديو.. خبير اقتصادي: خسائر فادحة لتركيا بسبب المقاطعة السعودية للمنتجات التركية

Time منذ ساعة
Views 1664
بالفيديو.. خبير اقتصادي: خسائر فادحة لتركيا بسبب المقاطعة السعودية للمنتجات التركية

علي القحطاني (صدى):
أكد الكاتب الإقتصادي عبد العزيز المقبل التأثيرات الفادحة على الإقتصاد التركي بسبب المقاطعة السعودية للمنتجات التركية .

وكشف " المقبل " أن حجم التبادل التجاري "استيراد وتصدير " بين المملكة وتركيا 23 مليار دولار وتتفوق المملكة على تركيا في الصادرات بفارق 5 % ولكن تركيا هي المتأثرة من المقاطعة نتيجة الديون قصيرة الأجل التي ألزمت نفسها بها ما جعلها في أمس الحاجة لتلك العلاقات الإقتصادية ، فضلاً عن خسارتها العملة الأجنبية إذ يتم تقييم الريال السعودي بالدولار مع إحتياجها للدولار الذي سيؤثر نقصه على قيمة الليرة وعمليات الإستيراد .

وأضاف أن خروج الإستثمارات السعودية من تركيا له تأثير قوي على البنية الإقتصادية في تركيا ويؤثر على تدفق الإستثمارات الأجنبية إليها .

 

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أحدث التعليقات

faeiz1122
المطرود من البلطان ههههه
شبح
جستينية قلابة معصوب تمر هندي بقدونس ش كشوكة . بالله أنت بالعجوزة تتكلم بعد كلام الاسطورة محمد نور فضائحك ريحتها زق ماعندك الا النصر عاطل عن العمل انت تبي طقطق الله يذكر الامير ممدح بن عبدالرحمن . يوم تكلم وخلاك تدخل تحت الطاولة تبكي انت تطقطق 😂😂😂😂 والمصيبة عنصري وتهكم على أحد الكبار الدعامين بكلام عنصري قذر جدا ولسه ماصار يتكلم عن نادي الأتحاد خلاص مأكل زق ينتظر هلل للسكوت مصلحة وماعنده إلى نادي النصر بعد السمسمية و المزمار صرت إعلامي وناقد حصريا في سوق الغنم وسوق السمك وسوق السمسمية والطبلة انت تبي تطقطق هزولت وطالت وشمخت المصيبة عجوز منتهي . تذكر الجاكيت الماركة تذكر تذكر تذاكر الطياران تذكر تذكر تونس تذكر تذكر طقم الأسنان تذكر تذكر مدرس العربي تذكر تذكر يوم رديت على الناقد نفسك يوم وجهك ابو ثامر تذكر هما تذكروا ولا ماتذكرو ويوم نسوى ليه ماتذكرو ومتى يتذكروا ودحينا تزكروا يا هوه يا هوه يا ناس واحد معصوب بالقشطة وفول مدمس شطة زيادة
نبيل
طيب ليش ما يشفون وضع البقالات الى مسيطرين عليها اليمنية والهنود والبنقالة والصيدليات الى كلها للمصارية
faeiz1122
حطوها بالمسيكين فشل لاعبين
faeiz1122
والاعبين ايش دورهم 11 لاعب ضد 10 لاعبين ومافازوا المدرب السبب غريب و عجيب

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