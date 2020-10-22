بالفيديو.. محمد البريك: لم يكن لدينا وقت كاف للإعداد

ماجد محمد (صدى):
أعرب لاعب نادي الهلال، محمد البريك، عن حزنه على التعادل أمام أبها، مؤكدًا أن الظروف التي مرّ بها النادي لم تسمح له بالإعداد بشكل كافي لدوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد "البريك" في تصريحات تليفزيونية، أنه كان "هناك نقص في الإعداد ولم يكن هناك وقت كاف ونحاول نكتسب اللياقة البدنية من المباريات، إذ أنه لم يكن باللياقة المطلوبة".
وأشار إلى "الشوط الأول كان هناك فرص كثيرة خاصة عبر العرضيات، وأن سلمان عطيف لاعب كبير ونحتاجه في الفريق، ومن كانوا في الملعب كبار أيضًا " .
وتعادل الهلال مع أبها، بهدف لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره ضمك في 31 أكتوبر الجاري، في حين سيستضيف أبها نظيره الاتفاق في نفس اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.
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