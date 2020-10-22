بالفيديو.. التعادل يحسم لقاء الهلال وأبها

نواف السالم (صدى):
حسم التعادل الإيجابي، مباراة الهلال وأبها، بنتيجة هدف لهدف، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجّل أندريه كاريلو هدف الهلال في الدقيقة 36 بتمريرة من الإيطالي جيوفينكو، في حين تعادل سعد بقير لأبها في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.
وبذلك ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط، في حين سجل أبها أول نقطة له في الموسم الجاري.
ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره ضمك في 31 أكتوبر الجاري، في حين سيستضيف أبها نظيره الاتفاق في نفس اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.