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بالفيديو.. التعادل يحسم لقاء الهلال وأبها

Time منذ 26 دقيقة
Views 1399
بالفيديو.. التعادل يحسم لقاء الهلال وأبها

نواف السالم (صدى):
حسم التعادل الإيجابي، مباراة الهلال وأبها، بنتيجة هدف لهدف، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجّل أندريه كاريلو هدف الهلال في الدقيقة 36 بتمريرة من الإيطالي جيوفينكو، في حين تعادل سعد بقير لأبها في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

وبذلك ارتفع رصيد الهلال إلى 4 نقاط، في حين سجل أبها أول نقطة له في الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره ضمك في 31 أكتوبر الجاري، في حين سيستضيف أبها نظيره الاتفاق في نفس اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
نقاء رجل بسيط
لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا خير هذه الدنيا ويكفينا شرها وشر ما فيها ويبعد عنا وعن جميع المسلمين البلاء والمصائب والفتن
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويعافيهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يكفيه من الحادث الخرعه .. .. بس الشرطي جيد ..

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