وزير الإتصالات: نيوم ستكون أحد الوجهات الرئيسية لإستخدام الطاقة النظيفة

الرياض (صدى):
أكد عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأربعاء أن نيوم ستكون أحد الوجهات لإستخدام الطاقة النظيفة .
وأكد "السواحة " خلال القمة العالمية الأولى لفعاليات الذكاء الاصطناعي في الرياض أن المملكة تعد نيوم لكي تكون مركزاً للطاقة النظيفة التي يتجه إليها العالم وتمثل محور هام لإنتاج الطاقة مستقبلاً ، وفقاً لـ "الإخبارية " .
وتشهد الرياض اليوم القمة العالمية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ويشارك فيها أكثر من 200 خبير وصانع قرار، حيث ستتضمن حوارات ذات أهمية عالمية، سواءً من حيث التعافي من الجائحة أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها .
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