تخفيف أحكام السجن في قضية " قاضي الجني "

المدينة المنورة (صدى):
أصدرت محكمة الاستئناف في المدينة المنورة، أمس الثلاثاء، حكمًا بتخفيف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية في القضية المعروفة إعلاميا باسم " قاضي الجني " و35 من رفاقه.
ونص الحكم على السجن من عام إلى 12 عاماً على المتهمين الرئيسين الثلاثة، وذلك بعد نقض الحكم السابق والمحدد بالسجن 20 عاماً على القاضي واثنين من المتهمين الأساسيين في القضية.
وتم الحكم على 31 من المتهمين بالسجن مدة تتفاوت من عام إلى خمسة مخففاً عن الحكم السابق الذي صدر بحقهم. وبراءة ة أحد المتهمين.
وتعود القضية إلى استغلال قاض سابق نفوذه الوظيفي والتزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة.
ويتورط في القضية 38 متهمًا من بينهم مسؤول ومهندس كانا يعملان سابقًا بوزارة النقل بالمدينة ومحام ورجال أعمال ومعلمون وكتاب ضبط بالمحكمة العامة.
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