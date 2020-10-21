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تخفيف أحكام السجن في قضية " قاضي الجني "

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تخفيف أحكام السجن في قضية " قاضي الجني "

المدينة المنورة (صدى):
أصدرت محكمة الاستئناف في المدينة المنورة، أمس الثلاثاء، حكمًا بتخفيف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية في القضية المعروفة إعلاميا باسم " قاضي الجني " و35 من رفاقه.

ونص الحكم على السجن من عام إلى 12 عاماً على المتهمين الرئيسين الثلاثة، وذلك بعد نقض الحكم السابق والمحدد بالسجن 20 عاماً على القاضي واثنين من المتهمين الأساسيين في القضية.

وتم الحكم على 31 من المتهمين بالسجن مدة تتفاوت من عام إلى خمسة مخففاً عن الحكم السابق الذي صدر بحقهم. وبراءة ة أحد المتهمين.

وتعود القضية إلى استغلال قاض سابق نفوذه الوظيفي والتزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة.

ويتورط في القضية 38 متهمًا من بينهم مسؤول ومهندس كانا يعملان سابقًا بوزارة النقل بالمدينة ومحام ورجال أعمال ومعلمون وكتاب ضبط بالمحكمة العامة.

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
ياليت المرور يبلغ منسوبيه عدم استخدام الجوالات أثناء القيادة !! إدارة فاشلة شاطرة بالتصريحات وفشل في الميدان ..
خالد الغامدي
حديث لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأه حديث لايصح عن النبي ذكرت ملكة سبأ في القرآن وكانت حكيمه في قومها أحاديث البخاري ومسلم تتناقض مع القرآن الكريم وتسي لله والرسول وكلها أكاذيب ماخوذه من اليهود
ابو وليد
عالمي ابو خرقه مانبي قوميز يا خذ هداف الدوري ولا يهمنا طول تاريخ الدوري الهلال ياخذ البطوله وهداف الدوري ياخذه لاعب من فريق آخر -- الهداف مجد للاعب وليس للنادي
تعليق
ونظرا لاعتراض الجار تم التنازل له عن أمتار من الأرض من اعطاكم الحق بالتنازل

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