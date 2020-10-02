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شركة «دانسات» تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 8 دقائق
Views 1214
شركة «دانسات» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة دان الوطنية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية " دانسات " باب التقديم على وظائف قيادية شاغرة للمواطنين .

الوظائف المطلوبة : مدير مبيعات ، مشرف مبيعات .

الشروط :

1- أن يكون المتقدم من المواطنين .

2- دبلوم أو بكالوريوس " إدارة الأعمال ،أو التسويق " .

3- خبرة لا تقل عن سنة .

4- تحمل ضغط العمل ، شخصية قيادية .

وأكدت الشركة على تميز الوظائف بالرواتب المجزية وعملات مبيعات وتأمين صحي ، ويمكن التقديم من تاريخ اليوم الجمعة 2/ اكتوبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي " مع كتابة مسمي الوظيفة في عنوان البريد " من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
جاسم
ملتحي ديكور او ممكن نقول ملتحي بطيخ وعيب على كاتب المقال ان يشبه هذا المسخ باصحاب الدين
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهما النجستين ..
sqon 123
هذولا مخلافات لاوراوا..... لاوطنيه ولا شي واليوم ينادون بالوطنيه لفريقهم... حلال عليهم... حرام علي غيرهم. أكذب الأعلام اصفره
جاسم
انا اللي اعرفه انك واشكالك زباله ابتلي بها المسلمين

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