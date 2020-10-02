شركة «دانسات» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة دان الوطنية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية " دانسات " باب التقديم على وظائف قيادية شاغرة للمواطنين .
الوظائف المطلوبة : مدير مبيعات ، مشرف مبيعات .
الشروط :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- دبلوم أو بكالوريوس " إدارة الأعمال ،أو التسويق " .
3- خبرة لا تقل عن سنة .
4- تحمل ضغط العمل ، شخصية قيادية .
وأكدت الشركة على تميز الوظائف بالرواتب المجزية وعملات مبيعات وتأمين صحي ، ويمكن التقديم من تاريخ اليوم الجمعة 2/ اكتوبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي " مع كتابة مسمي الوظيفة في عنوان البريد " من هنـــــــــــا .