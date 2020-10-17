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جستنيه يُهدد بكشف المستور في صلح الاتحاد والنصر

Time منذ ساعة
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جستنيه يُهدد بكشف المستور في صلح الاتحاد والنصر

نواف السالم (صدى):
وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه تحذير شديد اللهجة لاعلام نادي النصر، بسبب محاولتهم إفساد اتفاقية نادي النصر والاتحاد بإظهار الأخير في موقف"الضعيف"، وتزيف الحقائق.

وقال جستنيه عبر تغريدة في حسابه بتويتر: "إذا استمر إعلامهم أو أي شخص ينتمي لناديهم يشوشر على الاتفاق وماتم التوصل إليه من مصالحة مشتركة بمعلومات مغلوطة تضع ادارة الاتحاد في موقف"الضعيف"سأضطر"مرغم لا بطل"لكشف كافة التفاصيل للاتصالات التي تمت بالاسم وكنت مضطلع عليها وفقاً لمعلومات وصلتني من داخل البيت الاتحادي"

وأضاف:" ‏احترم نادي النصر كياناً وإدارة وأعضاء شرف وجماهير وأقدر جهودهم لدعم ومؤازرة ناديهم وحرصهم على حفظ حقوقه،اختلافي ليس مع الكيان ولا إدارته بأي حال من الأحوال إنما من يصر على الكذب من بعض إعلامه ومن يتحدثون باسم النصر وقلب الحقائق سأقف لهم بالمرصاد حتى يتوقفوا عن مسلسل" الكذب مهنتي".

وفي وقت سابق، اتفقت إدارتا النصر والاتحاد، على طي خلافاتهما وإغلاق القضية المرفوعة بينهما، وانتهاج التعاون في ميادين مشتركة جديدة أهمها انتقالات اللاعبين

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
لوووووووووووووووووووووح،، هم الأغبياء دائما يرمون بأخطائهم على الآخرين، حتى ولوكان على طفل..
أبو عبدالله الحربي
ترامب قلب نظيف وهوى كنز لنا صادق وادعو ربي ولاية ثانية كاشف منافقي الإسلام 😐
ابو محمد 😎 ✍️
ايش هذا لا هو ماده صلبه ولا غباار ..........؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه .. .. ذيبان ، تلّها من علابيهاا وفلّهاا ..
أبو عبدالله الحربي
وتحديت الكثير اسامة الاخواني ببيت استخبراتي امريكي مع البغدادي 😐

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