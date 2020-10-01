كساب العتيبي يتهم جهات بالتواطؤ لإقصاء الهلال وتتويج فريق آخر بالبطولة

ماجد محمد (صدى):
اتهم السياسي الدكتور كساب العتيبي، عدة جهات بالتواطؤ لإقصاء الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020؛ بهدف تفصيل الكأس تفصيلًا دقيقًا لبطل جديد.
وأكد كساب العتيبي، أن ما حدث للزعيم كان مدبّرًا، إذ أن "فيروس كورونا جاء فجأةً ثم أُبّعِد الهلال بطريقة مُريبة وسريعة ثم اختفى السيد كورونا من المشهد " .
وأضاف: " لسنا أغبياء ولا سُذّجاً ولا مُغرمين بنظرية المؤامرة. لكن لنا عقول واعية ومتينة".
وكانت "صدى" قد نشرت تقريرًا بشأن تفشي فيروس كورونا في لاعبي الهلال وحدهم، على الرغم من خوضهم عدة مباريات واحتكوا فيها بلاعبين من أندية أخرى، إلا أن كورونا لم يُصب سوى لاعبي الهلال.
كما أشارت "صدى" في تقريرها إلى ظهور لاعبي الهلال في مقاطع فيديو أثناء وجودهم بالحجر الصحي، وقد كانوا في صحة جيدة ولم تظهر عليهم أعراض كورونا.
وأقصى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الهلال من البطولة إثر عدم تمكُّنه من توفير 13 لاعبًا في المباراة الأخيرة له بدور المجموعات أمام شباب الأهلي.
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