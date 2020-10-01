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كساب العتيبي يتهم جهات بالتواطؤ لإقصاء الهلال وتتويج فريق آخر بالبطولة

Time منذ ساعة
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كساب العتيبي يتهم جهات بالتواطؤ لإقصاء الهلال وتتويج فريق آخر بالبطولة

ماجد محمد (صدى):
اتهم السياسي الدكتور كساب العتيبي، عدة جهات بالتواطؤ لإقصاء الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2020؛ بهدف تفصيل الكأس تفصيلًا دقيقًا لبطل جديد.

وأكد كساب العتيبي، أن ما حدث للزعيم كان مدبّرًا، إذ أن "فيروس كورونا جاء فجأةً ثم أُبّعِد الهلال بطريقة مُريبة وسريعة ثم اختفى السيد كورونا من المشهد " .

وأضاف: " لسنا أغبياء ولا سُذّجاً ولا مُغرمين بنظرية المؤامرة. لكن لنا عقول واعية ومتينة".

وكانت "صدى" قد نشرت تقريرًا بشأن تفشي فيروس كورونا في لاعبي الهلال وحدهم، على الرغم من خوضهم عدة مباريات واحتكوا فيها بلاعبين من أندية أخرى، إلا أن كورونا لم يُصب سوى لاعبي الهلال.

كما أشارت "صدى" في تقريرها إلى ظهور لاعبي الهلال في مقاطع فيديو أثناء وجودهم بالحجر الصحي، وقد كانوا في صحة جيدة ولم تظهر عليهم أعراض كورونا.

وأقصى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الهلال من البطولة إثر عدم تمكُّنه من توفير 13 لاعبًا في المباراة الأخيرة له بدور المجموعات أمام شباب الأهلي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
محمد صالح
بغض النظر عن الماده الثالثة الحزن بالقلب والدعاء بلسان ماراح ينفع الميت غير الدعاء ماراح يفيده تنكيس علم ولا غيره تعقيبا على الي ضد السعودية وخلوها سالفة عشان مانكست العلم رغم وضوح المادة الثالثه لنظام الحكم عدم تنكيس العلم في حال من الأحوال بوفاة الملك فهد والملك عبدالله ماتنكس العلم على العموم الله يرحم أمير الكويت ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
أحمد العسيري
طبع الكبير دايما لا ينظر لما فعله مخلفات ارواروا
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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