الأعداد السابقة للصحيفة

إصابات بدون أعراض.. لماذا لم يصاب منافسي الهلال بكورونا؟

Time منذ ساعة
Views 3094
Comment 7
إصابات بدون أعراض.. لماذا لم يصاب منافسي الهلال بكورونا؟

سلسبيل سعيد (صدى):
مر 11 يومًا منذ وصول بعثة الهلال إلى الدوحة، فمنذ الوصول خيمت الأجواء المُريبة والطاقات السلبية ومحاولات إشغال بطل آسيا بأزمات متتالية.

لم يتلقى البعض أنباء أول دفعة مصابة بكورونا في بعثة الهلال بصدمة كبيرة، في ظل توقعات بأن قد يُصاب أيًا من الفرق المشاركة، بل تقبلت البعثة الأمر بهدوء وتمسكت بحلمها الأسيوي.

لماذا الهلال فقط؟:

ومرت أيام قليلة ومازالت الأعداد تتزايد وسط حيرة الجميع، فلماذا بعثة الهلال فقط هي من تشهد هذه الإصابات؟

أصيب حتى الأن من اللاعبين أكثر من 17 لاعب وهو أمر كارثي يهدد الهلال بالبقاء، على الرغم من قدرته على ضمان التأهل إلى دور الـ 16.

وعلى الرغم من ميول البعض إلى أن الامر ليس بالمؤامرة في البداية واتفاق الأغلبية على ذلك، إلا أنه كان هناك بعض المشاهد المثيرة للجدل خلال الأونة الأخيرة جعلت نبرة المؤامرة تعود من جديد.

كورونا بدون أعراض:

ومن بين تلك المشاهد هو ظهور لاعبي الهلال المصابين في حالة جيدة للغاية من داخل الحجر الصحي، فكيف أصيبوا بكورونا جميعًا دون أعراض ؟

ليس أمر الإصابة بكورونا دون أعراض كليًا بالأمر الشائع، وهو ما أثار الحيرة، حيث ظهر اللاعبين في عدد من الفيديوهات مع سعود كريري وبدت على ملامحهم أنهم بصحة جيدة، فلم يُصاب بينهم أحد بارتفاع الحرارة الشديدة أو آلام جسدية.

كورونا لا تنتقل للمنافسين:

والمشهد الثاني الذي يوضح أن هناك أمرًا غامضًا في أزمة الإصابات، هو عدم إصابة أيًا من لاعبي الفرق التي واجهت الهلال بالفعل على مدار المباريات السابقة، على الرغم أنه بعد نهاية بعض المباريات كان الاتحاد الأسيوي يعلن عن المزيد من الإصابات في صفوف الهلال، فكيف لم يُصاب أحد سوى الهلال حتى الأن.

ويجدر الإشارة إلى أن الهلال قبل الوصول إلى الدوحة أجرى بالفعل الفحوصات التي أثبتت عدم إصابتهم بالفيروس.

تعنت الأسيوي:

وعلى الرغم من ذلك لم يلتفت الهلال لهذه الضغوطات ونجح في العبور إلى دور الـ 16، ليفاجأ الجميع بعد ذلك بقرار كارثي من الاتحاد الأسيوي؛ الذي أعلن اعتبار الهلال منسحبًا من البطولة في حالة عدم توافر 13 لاعبًا في مباراة أهلي دبي غدا.

ويأتي تعنت الاتحاد الأسيوي بشكل غير منصف للهلال، وهو النادي الوحيد الذي شهد إصابات بالتالي لا يوجد تكافؤ في الفرص حتى الأن.

وتعتبر المباراة القادمة غير هامة لأن نتيجتها لن تقدم شيئًا للهلال الذي تأهل بالفعل، فلماذا يتمسك الاتحاد بخوض المباراة ولا يعتبر الهلال منسحبًا فقط من المباراة ويحسب الثلاث نقاط للفريق الأخر؟

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد طالب الاتحاد الاسيوي باستثناء؛ واعتبار الهلال منسحبًا من مباراة الغد.

وقال "بن مساعد" :في ظل الظروف غير المسبوقة في تاريخ كرة القدم التي يمر بها الهلال يرفض الإتحاد الآسيوي تأجيل دور ال16 .. لنفترض جدلًا أن هذا قرار سليم رغم أنني لا أراه كذلك أبدًا..لو لم يستطع الهلال تأمين 13 لاعبًا لمباراة الهلال القادمة مع أهلي دبي سيعتبره الإتحاد الآسيوي منسحبًا من البطولة!!!".

وتابع : "الهلال تأهل للدور ال16 متصدرًا مجموعته بغض النظر عن نتيجة مباراته مع أهلي دبي.. لماذا لا يعتبر منسحبًا من المباراة ويعتبر أهلي دبي فائزًا ب3 نقاط المباراة لانسحاب الهلال الإجباري .. ويستكمل الهلال دور ال16 حين يعود بعض لاعبيه المتعافين.. هذا أبسط مبادئ الإنصاف".

وأضاف: "أمّا أن يجبر الإتحاد الآسيوي الهلال على الإنسحاب من البطولة لأنه لم يستطع إكمال 13 لاعبًا للمباراة القادمة -التي لا تقدم ولا تؤخر فهو متصدر بدونها-فهذا قمة الظلم ومهزلة المهازل من الإتحاد الآسيوي".

فهل سيرضخ الاتحاد الأسيوي لظروف الهلال القهرية أم سيتمسك بقراراته غير المنصفة تجاه البطل الأسيوي؟

 

اقرأ أيضا..

الجابر ينتقد تعنت الاتحاد الأسيوي ضد الهلال: «صمتهم مُعيب و غير منطقي»

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
واضح انها جويعانه ..
حسين عبدالله الدوسري
الهلال عندة مشكله من بدايه هذة البطوله،، هو الفريق الوحيد في البطوله اللي مشاكله كثيرة،، ماذا يريد الهلاليين اهداؤ وركزوا في البطوله تراكم (فشلتونا)،
ابومحمد2
حتى على قدر الله هناك من يعترض وعلى ايش على منافسات كوره ,,, الله ياخذكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا سلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

أخر الأخبار

السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا على 4 مراحل
السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا على 4 مراحل
Time منذ 6 دقائق Views 1288
شاهد.. أول صورة التقطها الملك عبدالعزيز في عمر الـ 34 عامًا
شاهد.. أول صورة التقطها الملك عبدالعزيز في عمر الـ 34 عامًا
Time منذ 9 دقائق Views 1287
الهلال يُعلن سلامة "المعيوف وباهبري" وينفي عزل "هيون سو" (صور)
الهلال يُعلن سلامة "المعيوف وباهبري" وينفي عزل "هيون سو" (صور)
Time منذ 28 دقيقة Views 1573
موضة الكمام وسط الكورونا
موضة الكمام وسط الكورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 294
ناقة تهاجم عائلة
ناقة تهاجم عائلة
Time منذ 31 دقيقة Views 368
الجوع كافر
الجوع كافر
Time منذ 33 دقيقة Views 333
الهلال يتمسك بالحلم الاسيوي رغم تعنت الاتحاد: «لن ننسحب»
الهلال يتمسك بالحلم الاسيوي رغم تعنت الاتحاد: «لن ننسحب»
Time منذ 40 دقيقة Views 1672
شاهد..تأثير دراسة الطفل لغة أجنبية أو أكثر على تعلمه في اللغة العربية
شاهد..تأثير دراسة الطفل لغة أجنبية أو أكثر على تعلمه في اللغة العربية
Time منذ 47 دقيقة Views 1540
بالصور.. هفوة تكشف عن آلاف الحسابات الوهمية للذباب القطري
بالصور.. هفوة تكشف عن آلاف الحسابات الوهمية للذباب القطري
Time منذ 58 دقيقة Views 1618
بالفيديو..الأمير خالد الفيصل يُنظم قصيدة جديدة بمناسبة اليوم الوطني
بالفيديو..الأمير خالد الفيصل يُنظم قصيدة جديدة بمناسبة اليوم الوطني
Time منذ ساعة Views 1772