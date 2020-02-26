طهران(صدى):

وثّق مقطع فيديو صادم، عملية نقل مصاب بفيروس كورونا شمال إيران، دون إجراءات وقائية لتجنب نقل العدوى.

وأوضح المقطع، أحد مرافقي المصاب وهو يصعد إلى سيارة الإسعاف بالقرب من المريض، بدون كمام أو قفازات تحد من انتشار عدوى الفيروس عبر اللمس أو الهواء.

يذكر أن عدد الوفيات في إيران قد ارتفع إلى 19 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 193 مصاب، لتكون إيران هي بؤرة الفيروس في منطقة الشرق الأوسط ومصدر قلق للدول المجاورة.

كما رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، إجراء الحجر الصحي لمرضى كورونا الجديد وزعم أنه لا يوجد أي خطورة لفيروس كورونا في بلاده رغم الارتفاع المتزايد لعدد الوفيات بالفيروس المدمر في إيران.

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