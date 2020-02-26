أنقرة(صدى):

يُصر الرئيس الإيراني حسن روحاني على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبه حيث رفض إجراء الحجر الصحي لمرضى كورونا الجديد وزعم أنه لا يوجد أي خطورة لفيروس كورونا في بلاده رغم الارتفاع المتزايد لعدد الوفيات بالفيروس المدمر في إيران.

وقال حسن ‏روحاني، في تصريحات صحافية: ” لا حجر صحي على أي مدينة أو مكان في إيران.. وعلى الشعب عدم الاهتمام بالشائعات “؛ فيما كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن وفاة جديدة جراء فيروس كورونا بمدينة بندر عباس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 16 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفاع إلى 95 توفي منهم 15؛ بينما أوضح نائب عن مدينة قم الإيرانية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في المدينة بلغت 50 شخصا، في رقم يفوق بكثير الحصيلة الرسمية.