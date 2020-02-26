القاهرة(صدى):

كشف ترخيص الدفن الخاص بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أسباب وفاته أمس الثلاثاء؛ حيث يتم تشييع الجنازة حاليًا من مسجد المشير طنطاوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشملت الوثيقة الصادرة عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة المصرية، ومكتب صحة النزهة، سبب وفاة حسني مبارك، حيث كتب فيها أن الرئيس الأسبق فارق الحياة إثر ” قصور مزمن بالكلى، ورفرفة أذينية بالقلب “.

وأوضح ترخيص الدفن، أن اسم المبلغ عن الوفاة، وهو حسين محمد على أحمد، لافتًا إلى أنه سيتم دفن الرئيس الأسبق في مقابر العائلة بكلية البنات بمنطقة أرض الغولف بمصر الجديدة، وهي نفس المقبرة التي دفن بها حفيده محمد علاء مبارك.