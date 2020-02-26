كريم الأحمدي: كنا على وشك الفوز والحكم حرمنا من ركلة جزاء أمام الهلال
صرح المغربي كريم الأحمدي، لاعب الاتحاد، بأن حكم مباراة فريقه أمام الهلال، حرمهم من ركلة جزاء واضحة.
وقال الأحمدي: لم نكن محظوظين بسبب حكم اللقاء، كان يجب أن نحصل على ضربة جزاء، كنا على وشك الفوز.
وأكد على إيمانه بقدرات النادي الذي يمر بمرحلة صعود وهبوط، قائلا: نعمل كل يوم دون ملل لتجنب الهبوط.
وكان الهلال حقق فوزا صعبا أمام الاتحاد من ركلة جزاء سددها إدواردو، ليحافظ على صدارة جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن النصر.
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