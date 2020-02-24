قانوني يتساءل حول إعادة مباراة الهلال والاتحاد
تساءل القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول إعادة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، التي أُقيمت أول أمس السبت بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد وقوع الحكم في خطأ.
ودون الأمير تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، فيها: «ما هو الخطأ الفني؟، وقوع الحكم في خطأ بسبب عدم تطبيق قانون اللعبة أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، هل هناك خطأ فني بتنفيذ ركلة الجزاء واحتساب الهدف؟».
وتابع: «نعم عدم تطبيق الحكم لقانون اللعبة في ضربة الجزاء واحتساب ركلة حرة غير مباشرة، هل تُعاد المباراة؟، حسب تقرير مُقيم الحكام».
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 29 دقيقة
شيء مضحك القانوني هذا
يقارن لقطه قوميز امام الاهلي الموسم الماضي
ولقطه لاعب الاتحاد الي يوم السبت
بالله احد قريب منه يدق عليه بوري
النظام تعدل اللوائح من بداية الموسم
لكن الاخ نائم كان وتوهم صحوه
وجاءك يطامر مطفي النور
وراها الفقراويه يبحثون عن ايشيء
يخفف جحفلتهم البارح
والله ترضى ولا ماترضى
الهلال هو عملاق اسياااا
ومحقق بطولاته بجلدكم ياجراكل
موضى قديمه تحكيم
رغم اجمع المحللين على القاطات
لكن سيده رفيده وشلتها مو مقتنعين
ههههههه
المليليح[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 12 دقيقة
المصيبة اغلب النقاد والمحللين تعرفهم صحيفة صدى يقولوا فيه أخطأ كبيرة على الهلال وهدفهم البلنتي مو هدف وهدف الإتحاد صحيح بس الصحيفه تتهرب منهم مستحيل ينزلوها بالصحيفه …
وبعدين ياحمار آسيا ترى الفقراوية اللي تقول عنهم داعسين عليك ثلاث سنوات متتالية مافزت عليهم عشان كذا انت مضغوط منهم و الصحيفه همها النصر تحاول تحبطهم وتقلل منهم ويمجدوا سنافرهم بس انبحوا