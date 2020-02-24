قانوني يتساءل حول إعادة مباراة الهلال والاتحاد

ماجد محمد(صدى):

تساءل القانوني أحمد الأمير الباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، حول إعادة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، التي أُقيمت أول أمس السبت بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد وقوع الحكم في خطأ.

ودون الأمير تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، فيها: «ما هو الخطأ الفني؟، وقوع الحكم في خطأ بسبب عدم تطبيق قانون اللعبة أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، هل هناك خطأ فني بتنفيذ ركلة الجزاء واحتساب الهدف؟».

وتابع: «نعم عدم تطبيق الحكم لقانون اللعبة في ضربة الجزاء واحتساب ركلة حرة غير مباشرة، هل تُعاد المباراة؟، حسب تقرير مُقيم الحكام».