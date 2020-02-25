مشاهد تكشف مخطط الزمالك في الانسحاب من مواجهة الأهلي المصري

نواف السالم(صدى):

فند الإعلامي المصري هاني حتحوت، عدة مشاهد تبين أن الزمالك كان ينوي الانسحاب من مباراة القمة، التى كان مقررا إقامتها أمس الإثنين بالدورى الممتاز.

وأوضح حتحوت أن المشهد الأولى يتمثل في، تدريب الزمالك يوم الأحد استعدادا للترجي وليس للأهلي، إضافة إلى إلغاء مران الزمالك يوم الإثنين بسبب مستحقات اللاعبين وليس لخوض مباراة القمة.

وأشار إلى صرف مستحقات لاعبي الزمالك من أجل التحضير للترجي وليس للقمة، ومن ثم الإعلان عن رفض مواجهة الأهلي.

وتضمنت المشاهد التي فندها الإعلامي، إعلان الزمالك عن التجهيز للترجي وإبعاد اللاعبين عن الأجواء المشحونة بمباراة القمة.

واختتمها بالتحرك بالحافلة في وقت متأخر صوب استاد القاهرة، ومن ثم تعطلها.

وأثار عدم حضور لاعبي الزمالك للمباراة، ضجة كبيرة حتى أصبح حديث الساعة بين جماهير كرة القدم.

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