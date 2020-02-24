الأهلي يقتنص 3 نقاط رسميا.. ومدرب الزمالك : «كنا بنزق الأتوبيس» (صور)

وكالات(صدى):

أطلق حكم مباراة الأهلي والزمالك صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي رسميا بعد تغيب الزمالك عن المباراة لمدة 30 دقيقة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قرر عدم خوض المباراة اعتراضا على قرارات اتحاد الكرة المصري فيما يخص أحداث السوبر المصري.

وعلى جانب أخر أكد احمد عبد المقصود المدير الفني لفريق الزمالك المكلف بإدارة مباراة الفريق أمام الأهلي أن اتوبيس الفريق تعطل أعلي كوبري أكتوبر، وان الفريق نزل بالكامل وقام بـ “زق” الاتوبيس لتحريكه.

وقال عبد المقصود في تصريح خاص لقناة اون سبورت: الاتوبيس تعطل ونحن الان في ميدان التحرير “.

وكان الزمالك سيخوض المباراة بفريق يتكون من 16 لاعبا من مواليد 2000 ، 2001 ، 99 .