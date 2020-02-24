إيقاف إعلامية «العربية» منتهى الرمحي

أميرة خالد(صدى):

بعدما نشر «صدى» تقريرًا عن الإعلامية الأردنية منتهى الرمحي ودخلوها في موجة ضحك هستيري على الهواء مباشرة، أكدت أنباء، أن قناة العربية استبعدت الإعلامية الأردنية ومنعتها من الظهور على الشاشة أو تقديم الأخبار لمدة أسبوعين.

وكانت «الرمحي» قد ظهرت قبل أيام وهي تغرق في موجة ضحك ولم تتمكن من إكمال نشرة الأخبار، ما جعلها عُرضة لموجة هجوم وانتقادات واسعة، إذ إنها إعلامية لها خبرتها الطويلة في مجال الإعلام، وعليها أن تعرف كيف تتعامل مع تلك المواقف وكيف تسيطر على نفسها في حال تعرضت لطارئ على الشاشة.

ولم تصدر القناة أي إعلان رسمي بإيقاف الإعلامية، إلا أنها كذلك لم تنفي تلك الأنباء.

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