بالفيديو.. سقطة لمذيعة العربية تثير استغراب المشاهدين
أثارت مذيعة قناة العربية “منتهى الرمحي” استغراب المشاهدين بعدما وقعت في سقطة أثناء إذاعة إحدى النشرات على القناة.
ودخلت الرمحي في نوبة ضحك، حيث فقدت التحكم في مجريات الأمور، مما دفع معدو النشرة لإدخال فاصل إخباري سريع للتغطية على ما يحدث.
وتفاجأ النشطاء بالفيديو على “السوشيال ميديا”،، معربين عن استغرابهم من طريقة “الرمحي” في الضحك ومتسائلين في الآن ذاته عن السبب الذي قد يدفعها إلى ذلك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93734 ] نشر منذ 53 دقيقة
علامها .. ويش اللي يدغدغها ياترى …!!؟
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 33 دقيقة
منتهى الرمحى..إعلامية قد يرى
قبل أن يوجد السوشل ميديا..
من ينتقد الإعلامية منتهى الرمحي.انا متأكد أنه كان يدرس في الروضة.
ومنتهى الرمحي..لها برنامج إجتماعي شهير يعرض في القناة الأردنية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1714 ] نشر منذ 24 دقيقة
للتصحيح : إعلامية قديره
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 554 ] نشر منذ 21 دقيقة
الحقيقة أنها تضحك على تغطية محم العرب الذي كان يقف في صحراء في مأرب وسوف يبنى عليها مطار دولي ، ثم ختم كلامه بقوله “محمد العرب مطار مأرب الدولي” وخلفه لا يوجد سوى الرمال.. فضحكت من ذلك!!