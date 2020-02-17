بالفيديو.. سقطة لمذيعة العربية تثير استغراب المشاهدين 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثارت مذيعة قناة العربية “منتهى الرمحي” استغراب المشاهدين بعدما وقعت في سقطة أثناء إذاعة إحدى النشرات على القناة.

ودخلت الرمحي في نوبة ضحك، حيث فقدت التحكم في مجريات الأمور، مما دفع معدو النشرة لإدخال فاصل إخباري سريع للتغطية على ما يحدث.

وتفاجأ النشطاء بالفيديو على “السوشيال ميديا”،، معربين عن استغرابهم من طريقة “الرمحي” في الضحك ومتسائلين في الآن ذاته عن السبب الذي قد يدفعها إلى ذلك.