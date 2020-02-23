بالفيديو.. ناصر القصبي تنبأ بواقعة قاضي القصيم المفصول في «طاش ماطاش»

أميرة خالد(صدى):

بعد فصل القاضي الذي أيّد تطليق زوجة ثم تزوّج هو بها وهو مانشرته «صدى» في وقت سابق، صعد النجم ناصر القصبي إلى الترند إثر تصويره مشهدًا يحكي قصة مشابهة في مسلسل «طاش ماطاش».

واستعاد النشطاء، مشهدا بإحدى حلقات المسلسل التي أدى فيها ناصر القصبي قصة مشابهة لواقعة القاضي المفصول في منطقة القصيم.

ويوضح المشهد، قيام قاض شرعي بتطليق امرأة كانت تشكو زوجها بسبب معاناتها من شخير زوجها أثناء نومه، إذ قال القصبي وقتها للزوج، حينما اكتشف جمال زوجته، إن الشخير موجب للتطليق.

وظهر القاضي مع المرأة في مشهد آخر، وهي تقول «هذا آخر شي كنت أفكر فيه إنك تكون زوجي في يوم من الأيام».

يشار إلى أن «صدى» كانت قد نشرت خبرًا عن قرار الجهات المعنية بفصل قاضٍ في القصيم وإنهاء خدماته تأديبياً وإحالته للمحاكمة؛ بسبب تورطه بعدة وقائع بينها واقعة تأييده حكماً بطلاق زوجة وزواجه منها مسياراً .

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