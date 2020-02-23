بالصور.. لكزس NX 2020 تصل المملكة بسعر مُذهل

أميرة خالد(صدى):

تتميز سيارة ‏لكزس NX 2020، بالفخامة والتميز وهو ما يظهر جليا في شكلها وإمكانياتها المتعددة.

تحتوي لكزس ذات المقود الجلد ذي الثلاثة أضلاع المزود بمقابض تغيير سرعة، على محرك سعة 2.0 ليترات، و4 أسطوانات – الشاحن التوربيني، بقوة 235 حصان، ويصل أقصى عزم دوران إلى 350 نيوتن متر.

و‏تتوفر لكزس NX 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة عبداللطيف جميل بالإصدارات التالية:

NX 300 AA إليجنت بسعر 171,990 ريال

NX 300 BB إكسيلانس بسعر 200,130 ريال

NX 300 FF اف سبورت 217,530 ريال