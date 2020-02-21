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أول تصريح من وزير الخارجية بشأن الهجمات الحوثية الفاشلة بإتجاه ينبع الصناعية

أول تصريح من وزير الخارجية بشأن الهجمات الحوثية الفاشلة بإتجاه ينبع الصناعية
الرياض(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن الهجمات الحوثية تجاه مدينة ينبع الصناعية والتي تصدت لها الدفاعات الجوية تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية .

كما أكد وزير الخارجية أن الدور الإيراني واضح في زعزعة أمن المنطقة ، وفقاً للعربية نت .

وكانت ‏الدفاعات الجوية قد تمكنت اليوم الجمعة، من اعتراض والتصدي لثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية تجاه ‎مدينة ينبع الصناعية، والتي سقطت بعيدًا عن أهدافها بعد التصدي لها، فيما سادت حالة من الهدوء في الشوارع.

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