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بالفيديو.. اعتراض 3 صواريخ باليستية قرب «ينبع الصناعية»

بالفيديو.. اعتراض 3 صواريخ باليستية قرب «ينبع الصناعية»
ينبع(صدى):

تمكنت ‏الدفاعات الجوية، اليوم الجمعة، من اعتراض والتصدي لثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية تجاه ‎مدينة ينبع الصناعية.

وكشفت مقاطع فيديو، عن لحظة سقوط الصواريخ الثلاثة بعيدًا عن أهدافها بعد التصدي لها، فيما سادت حالة من الهدوء في الشوارع.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 4 دقائق

اتمنى لو تضاعف الضربات عشر مرات على الحوثيين خاصه بصعده عند كل مره يطلق فيها صواريخ…

[ عدد التعليقات: 94125 ] نشر منذ 3 دقائق

الحمد لله على السلامه وكفانا شرها ..

.. اهلكوا الحوثيين يارجال ، هجمة واحده ، اقبروهم في جبالهم ، عندكم القوه والقدرة على ذالك .. دكوهم ..

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