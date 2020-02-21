بالفيديو.. اعتراض 3 صواريخ باليستية قرب «ينبع الصناعية»
تمكنت الدفاعات الجوية، اليوم الجمعة، من اعتراض والتصدي لثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية تجاه مدينة ينبع الصناعية.
وكشفت مقاطع فيديو، عن لحظة سقوط الصواريخ الثلاثة بعيدًا عن أهدافها بعد التصدي لها، فيما سادت حالة من الهدوء في الشوارع.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46502 ] نشر منذ 7 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اللهم احفظنا بحفظك
محماس السادس[ عدد التعليقات: 932 ] نشر منذ 4 دقائق
اتمنى لو تضاعف الضربات عشر مرات على الحوثيين خاصه بصعده عند كل مره يطلق فيها صواريخ…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94125 ] نشر منذ 3 دقائق
الحمد لله على السلامه وكفانا شرها ..
.. اهلكوا الحوثيين يارجال ، هجمة واحده ، اقبروهم في جبالهم ، عندكم القوه والقدرة على ذالك .. دكوهم ..