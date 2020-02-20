خلافات بين ريال مدريد وراموس

وكالات(صدى):

أكدت تقارير إسبانية، أن هناك خلافًا بين إدارة نادي ريال مدريد وقائد الفريق سيرخيو راموس حول تجديد عقد الأخير في الملكي.

وأوضحت التقارير، أن إدارة الريال لم تبدأ مفاوضات رسمية مع اللاعب رغم تبقي 18 شهرًا فقط على نهاية عقده بعد 15 عامًا قضاها في الميرينجي.

وأفادت التقارير، إلى أن إدارة النادي تفكر في تجديد عقد راموس لمدة موسم واحد فقط، وهو على العكس من رغبة اللاعب، الذي يريد تجديد عقده لمدة عامين.

ويريد راموس الذي تبلغ قيمته التسويقية حاليًا 18 مليون يورو، إنهاء مشواره الكروي داخل جدران ريال مدريد.