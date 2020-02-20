قضاء أردوغان يحرم طفلًا مصابًا بالسرطان من مرافقة والدته

أنقرة(صدى):

ألغت محكمة تركية، قرار رفع حظر السفر المفروض على والدة طفل مصاب بالسرطان، بعد 24 ساعة من صدوره، لتصبح الأم من جديد غير قادرة على مرافقة ابنها للعلاج في ألمانيا.

ومنعت المحكمة والدة الطفل الذي يعاني من سرطان العظام في مرحلته الرابعة وينبغي عليه السفر إلى ألمانيا لمواصلة علاجه، من مرافقته، على خلفية اعتقالها مسبقا في قضية سياسية.

وتسبب هذا القرار في زعزعة الثقة بالمؤسسة القضائية مرة أخرى بعدما أسعد قرار إنهاء المنع من السفر تركيا بأسرها، وفي مقدمتهم الأسرة التي تأمل في أن يتمكن الطفل من الحصول على العلاج برفقة والدته.

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