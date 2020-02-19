انقلاب جديد محتمل في تركيا ضد أردوغان

ماجد القزيز(صدى):

أفاد تقرير صادر عن مركز الأبحاث العسكري الأميركي “راند” بوجود احتمالات قوية بأن تشهد تركيا محاولات للانقلاب على سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستند التقرير في توقعاته إلى أن حركة العزل وحملة الاعتقالات التى قادها أردوغان منذ محاولة الانقلاب ضده في 2016 أسفرت عن وجود غضب بين عدد كبير من الجيش.

واستغل الإعلام التركي الموالى لأردوغان ما ورد في التقرير لتحقيق سياساته في الإطاحة بمعارضيه.

وعمد الإعلام التركي على التهويل مما ذكره التقرير، مشددين على ضرورة أن يتخلص أردوغان من الأعداء المحيطين حوله.

وبالتزامن مع هذه الحملة الإعلامية قام أردوغان يوم أمس باعتقال 700 شخص بينهم 157 عسكريا في أحدث حلقات حملة التطهير التي تستهدف موظفي الحكومة.