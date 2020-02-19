بالفيديو.. تطابق فحص الـ DNA للمختطف «القرادي» مع والدته الشرعية
كشفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن تطابق العينتين من فحص الـDNA للمختطف نايف محمد القرادي، الذي تم اختطافه منذ 27 سنة، مع والدته الشرعية، وذلك بعدما تناولت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية قصته في عدة أخبار وتقارير.
وكان والده قد توفي وهو ما زال يبحث عن ابنه المخطوف؛ فيما اعترفت الخاطفة بأنها كل 3 سنوات تقوم بخطف طفل ” ولد ” ولا ترغب بالبنات، حيث كان أول ضحيه لها عام 1414 في مستشفى القطيف عندما كانت تسكن مع زوجها السابق وقام بخطف طفل ” نايف ” محمد القرادي.
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