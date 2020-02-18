عم المختطف نايف: «شقيقي مات بعد خطف طفله» (فيديو)

الدمام(صدى):

قال عم المختطف نايف محمد القرادي، اليوم الثلاثاء، إن اختطاف نجل شقيقه منذ 27 سنة كان فاجعة لأسرته.

وأضاف خلال استضافته في برنامج” يا هلا” : “خطف نايف سبب فاجعة لشقيقي رحمه الله، وسبب له مرض القلب حتى مات، وأمه أصيبت بأزمة نفسية وصارت نفسيتها غير طبيعية من يومها إلى يومنا هذا”.

وتابع: “عودة موسى ومحمد أعادت لنا الأمل في عودة ابننا نايف، وتم أخذ العينات من والدة نايف والأسرة اليوم لإجراء تحليل DNA لمطابقته بالاثنين اللي عثروا عليهم”.

تجدر الإشارة إلى أن‏ مصدر مطلع كشف أن الخاطفة اعترفت بأنها كل 3 سنوات تقوم بخطف طفل ”ولد“ ولاترغب بالبنات، حيث كان أول ضحيه لها عام 1414 في مستشفى القطيف عندما كانت تسكن مع زوجها السابق وقام بخطف طفل ”نايف“ محمد القرادي.