القبض على المتهمة في مقطع «خدامة تعذب طفلة»

الرياض(صدى):

ألقت شرطة أبوظبي في الإمارات، اليوم الأربعاء، القبض على المرأة المتهمة بتعذيب طفلة، والتي نشرت «صدى» فيديو لها وكشفت عن توجيه النيابة العامة بالقبض عليها.

وقالت الشرطة في بيان لها «أُلقي القبض على أم تعذب طفلتها بعد انتشار مقطع فيديو، وتبين أن هناك خلافات عائلية بين الأم والأب، فيما تمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها».

ونشرت «صدى» مقطع فيديو يُظهر تعنيف المرأة للطفلة بشكل مبرح، ما أثار استهجان واستنكار المواطنين، إذ طالبوا بضرورة القبض عليها ومحاسبتها.

كما أصدرت النيابة العامة، أمرها للجهات المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري والتقصي للتعرف على هويتها.

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