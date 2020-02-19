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خادمة تُعذب طفلة وتسحلها: «أنتم عرب تستاهلون» (فيديو)

خادمة تُعذب طفلة وتسحلها: «أنتم عرب تستاهلون» (فيديو)
حمود العنزي(صدى):

وثقت خادمة أجنبية لحظة قيامها بتعذيب طفلة صغيرة بطريقة وحشة وتبرحها ضربًا.

وظهرت الخادمة في الفيديو الذي يبدو أنه تم تسريبه وهي تضرب الطفلة وتقول لها :«أنتم عرب تستاهلون».

ولم يتبين من الفيديو البلد التي شهدت الواقعة؛ ولا جنسية الخادمة التي كانت تتحدث العربية بشكل ضعيف.

وطالب مواطنون عبر «تويتر» بسرعة التحقيق واكتشاف البلد التي شهدت هذه الباقعة المآساوية، بينما زعم البعض أن الواقعة في المملكة، بينما أشار أخرون إلى أنها قد تكون في الكويت.

وسنوافيكم بالتفاصيل في حين إصدار بيانًا رسميًا من الجهات المعنية.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23799 ] نشر منذ 9 دقائق

جيبوها واجلدوها واسحلوها

[ عدد التعليقات: 93885 ] نشر منذ 5 دقائق

لعنها الله ..

.. كم هي خبيثه وحاقده ..

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله يأخذ حقها من اللي ماعندها رحمة ،، حقيره،، ي ربي ما رحمت ضعفهااا ي رب ينتقم منها ويمسكونها يكسرون أيدها

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