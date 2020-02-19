خادمة تُعذب طفلة وتسحلها: «أنتم عرب تستاهلون» (فيديو)
وثقت خادمة أجنبية لحظة قيامها بتعذيب طفلة صغيرة بطريقة وحشة وتبرحها ضربًا.
وظهرت الخادمة في الفيديو الذي يبدو أنه تم تسريبه وهي تضرب الطفلة وتقول لها :«أنتم عرب تستاهلون».
ولم يتبين من الفيديو البلد التي شهدت الواقعة؛ ولا جنسية الخادمة التي كانت تتحدث العربية بشكل ضعيف.
وطالب مواطنون عبر «تويتر» بسرعة التحقيق واكتشاف البلد التي شهدت هذه الباقعة المآساوية، بينما زعم البعض أن الواقعة في المملكة، بينما أشار أخرون إلى أنها قد تكون في الكويت.
وسنوافيكم بالتفاصيل في حين إصدار بيانًا رسميًا من الجهات المعنية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23799 ] نشر منذ 9 دقائق
جيبوها واجلدوها واسحلوها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93885 ] نشر منذ 5 دقائق
لعنها الله ..
.. كم هي خبيثه وحاقده ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46324 ] نشر منذ 4 دقائق
خيبها الله
ام عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يأخذ حقها من اللي ماعندها رحمة ،، حقيره،، ي ربي ما رحمت ضعفهااا ي رب ينتقم منها ويمسكونها يكسرون أيدها
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14990 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يصيبك يامجرمه😡