مرزوق الغانم يُعلق على مشاجرته مع نائب: «أراد تكفير الشعب بالديمقراطية»

خالد الظفيري(صدى):

علق رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على مشاجرته مع عضو المجلس محمد المطير.

ولفت إلى أن مناقشة قوانين العفو الشامل اليوم كشفت للشعب المسرحية التي خُطط لها ومحاولات التخريب التي يسعى إليها البعض.

وأوضح الغانم في تصريح صحفي إن النائب محمد المطير حضر الجلسة فقط لتخريبها وليس لممارسة عملية ديمقراطية.

وتابع الغانم في تصريحات صحفية : بدأنا بالإجراءات وأعطينا الجميع فرصة للحديث كما رأيتم وأبدوا وجهة نظرهم، وبعد ذلك عندما شرعت في قراءة الطلبات المقدمة وهي طلب مقدم لفصل القوانين والتصويت عليها بشكل منفصل اعترض الذين كانوا طول الفترات السابقة يقولون ما يصير دمج ما يصير دمج.

واختتم تصريحاته برسالة للشعب الكويتي: أنا أخاطب الشعب الكويتي، فما حدث اليوم هو محاولة من أطراف فاسدة لتكفير الناس بالديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم في مجلس الأمة الكويتي شهدت عراك بالأيدي وتراشق الألفاظ بين الغانم والمطير، ليكون الشجار الثاني فيما بينهما خلال شهر واحد.

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