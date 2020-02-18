شاهد.. فوضى وشجار داخل مجلس الأمة الكويتي والحرس يتدخل لإخراج الجمهور

خالد الظفيري(صدى):

شهد مجلس الأمة الكويتي، في جلسته اليوم الثلاثاء، مشادة كلامية بين رئيس المجلس غانم المرزوق وعضو المجلس محمد المطير.

وسأل محمد المطير لرئيس المجلس «ما هي المادة التي تستند لها باعادة الاسئلة غير الدستورية؟» ليرد «الغانم»: « المواد من 121 حتى 123 ، إنت قل لي ما هي المادة في طلبك، بس تألف».

وأضاف: « تريد تخريب الجلسة، أنا رئيس رغمًا عن اجتماع ديوانتك، الكل يعرف انك تريد التخريب».

ولم تكن تلك المشادة هي الأولى من نوعها بينهما، إذا شهدت جلسة سابقة في الشهر الجاري، مشادة أخرى بين رئيس المجلس والمطير وتراشق بالألفاظ.

كما شهدت الجلسة مشاجرة وتشابك بالأيدي بين النواب في قاعة عبدالله السالم، فيما طلب «الغانم» إخلاء القاعة من الجماهير وعدم استخدام الضرب من قبل حرس المجلس.

وحاول الحرس السيطرة على الوضع وإخراج الجمهور، وذلك في جلسة العفو الشامل.