الإطاحة بشبكة دعارة خفضت الأسعار بسبب «كورونا»

القاهرة(صدى):

على خلفية ضبط شبكة دعارة داخل نادٍ صحي في مصر، تضم صينيات، أوضح مصدر قضائي، أن المتهمات، أقدمن على ترخيص الأسعار بسبب فيروس كورونا المستجد، لاستقطاب راغبي ممارسة الرذيلة.

وبين المصدر أن وجود الصينيات أثار الرعب في نفوس المتعاملين مع المركز، وبعدها وردت معلومات عن نشاطه فتم إلقاء القبض على المتهمات وإحالتهن للمحاكمة.

وكانت المتهمات قد اعترفن بإدارة المركز الصحي للدعارة والأعمال المنافية للآداب، وأنهن احترفن العمل في الدعارة منذ قدومهن للقاهرة.

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