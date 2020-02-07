شبكة دعارة تعمل تحت ستار النوادي الصحية في دولة عربية
في واقعة غريبة من نوعها ، كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن شبكة دعارة “صينية ” تتخذ من المراكز الصحية وقراً لممارسة الرزيلة والأعمال المنافية للآداب تحت ستار المساج .
وفي التفاصيل ، فقد اعترف المتهمون بالإعلان عن خدماتهم الإجرامية لتقديم المتعة الحرام عبر الإنترنت ،وجذب الراغبين بداعي عمل جلسات مساج ، مقابل 1500 جنيه في الساعة .
وقامت النيابة العامة المصرية بالإطاحة بالمركز المشبوه والعاملين به وثلاث رجال ممن أقدموا عليهم ، تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية عليهم .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1394 ] نشر منذ 53 دقيقة
مراكز المساج مرتبطة بالجنس والدعارة ارتباط وثيق في كثير من دول آسيا والعالم.