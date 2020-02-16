جستنيه ساخرًا من دموع حمدالله: خلوا عندكم روح رياضية أسفي على آسفي

طلال الغامدي(صدى):

سخر الناقد الرياضي عدنان جستنيه، من دموع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، عقب فوز الاتحاد على أوليمبك آسفي، في إياب دور ربع نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال.

ونشر جستنيه صورة حمدالله وهو يبكي، قائلا: خلوا عندكم روح رياضية أسفي على آسفي ماعندهم ممثل بارع.

وأثارت دموع لاعب النصر حزنًا على خسارة فريق بلدته أولمبيك آسفي، في مباراته أمام الاتحاد، سخرية الجماهير.

يذكر أن الاتحاد تأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه الثمين على مضيفه فريق اولمبيك اسفي بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين، 15 يناير الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

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