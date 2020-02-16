مهاجم الاتحاد السابق يسخر من حمدالله بصورة الطفل الباكي 

ماجد محمد(صدى):

شن لاعب الاتحاد الجزائري السابق عبدالملك زيايه هجوما حادا علي مهاجم النصر عبدالرزاق حمدلله بصورة الطفل الباكي.

ونشر زيايه عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورة لطفل يبكي،في إشارة إلى اللاعب المغربي ونجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله.

وأثارت صورة الطفل الباكي التي نشرها لاعب الاتحاد الجزائري السابق للتهكم من حمدالله، سخرية واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تداولا واسعا.

تجدر الإشارة إلى أن سخرية “زيايه” تأتي تزامنا مع تأهل الاتحاد إلى دور نصف نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.